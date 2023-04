"Nie ma chwili nudy". Zastępca szeryfa pomógł wyciągnąć aligatora z basenu

"Nie ma chwili nudy"

Na profilu biura szeryfa hrabstwa na Facebooku opublikowano we wtorek zdjęcie, na którym widać jak Santiago z szeroko otwartymi oczami i rozchylonymi ustami trzyma linę przywiązaną do gada, gdy łowca dzikich zwierząt Scott Swartley w tym czasie wykonywał swoje czynności.

"Pracując jako zastępca szeryfa w Biurze Szeryfa Hrabstwa Brevard nigdy nie ma chwili nudy! Wystarczy zapytać o to zastępcę Roberta Santiago. Chciałbym wiedzieć, co dokładnie myślał, ale jestem pewny, że było to: 'Nie pisałem się na to!'" - napisał z przymrużeniem oka szeryf hrabstwa Wayne Ivey pod zamieszczonym zdjęciem. "Dobra robota zastępcy Santiago i naszego partnera Scotta Swartley'a!" - dodał.