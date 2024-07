Srebrny Glob w odcieniach złota. Koźli Księżyc oczami Reporterów 24

Rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej nazywali lipcową pełnię Koźlim Księżycem. Nazwa ta wzięła się od odrastającego poroża samców saren, czyli kozłów. Właśnie w lipcu na głowach zwierząt zaczynają pojawiać się jego zalążki, wciąż upstrzone delikatnym meszkiem. Inne plemiona nazywały tę pełnię Łososiowym, Malinowym czy Burzowym Księżycem. Celtowie zwali ją Księżycem Ziół lub Księżycem Miodu Pitnego, zaś ludy anglosaskie - Siennym Księżycem, w nawiązaniu do lipcowych sianokosów.

Szczególnie urokliwy spektakl

Jedną z cech wyróżniających letnie pełnie księżyca na półkuli północnej jest to, że tarcza Księżyca znajduje się podczas nich nisko na niebie. Dzięki temu nasz naturalny satelita wygląda wtedy bardzo okazale, a na dodatek często przyjmuje malowniczą, złotawą barwę. Jest to spowodowane faktem, że jego odbite światło musi przejść przez grubszą warstwę ziemskiej atmosfery, która ma tendencję do rozpraszania krótszych, błękitnych fal.