Pełnia Jesiotrów tuż-tuż. Kiedy jej wypatrywać

W nocy z piątku na sobotę na niebie zalśni Pełnia Jesiotrów. Skąd wzięła się ta nazwa i o której godzinie wypatrywać kulminacji tego zjawiska?

W tym roku szczytowy moment Pełni Jesiotrów przypadnie w sobotę 9 sierpnia o godzinie 9.54. Mimo że kulminacja wypada w godzinach porannych, to tarcza Księżyca będzie wyglądać już szczególnie efektownie w nocy z piątku na sobotę.

Co więcej, obserwacji tego zjawiska powinny sprzyjać warunki pogodowe. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w większości Polski noc będzie pogodna. Duże zachmurzenie, które może utrudnić obserwację zjawiska, pojawi się jedynie na południu.

Pełnia Księżyca w sierpniu 2025. Pełnia Jesiotrów - skąd taka nazwa?

Skąd pochodzi nazwa sierpniowej pełni Księżyca, czyli Pełnia Jesiotrów? Najpopularniejsze nazwy tego zjawiska zawdzięczamy tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Nadawali je poszczególnym pełniom, czerpiąc natchnienie z wegetacji roślin, zachowań zwierząt lub zjawisk pogodowych.

Pełnia Jesiotrów nawiązuje do faktu, że w sierpniu połowy tego gatunku ryb, zwłaszcza w Wielkich Jeziorach, są najobfitsze. Jesiotry jeziorne to największe ryby słodkowodne na kontynencie amerykańskim, które stanowiły ważny element diety dawnych społeczności.

W tradycjach angielskich i anglosaskich sierpniowa pełnia nosi nazwę Księżyca Kukurydzy lub Zbożowego Księżyca - to nawiązanie do obfitych zbiorów przypadających na tę porę roku. Niekiedy nazywano ją także Księżycem Błyskawic, na cześć gwałtownych, letnich burz na północnej półkuli.

Fazy Księżyca NASA/Bill Dunford

Autorka/Autor:ast,kp

Źródło: timeanddate.com, tvnmeteo.pl