Rój Lirydów. Noc spadających gwiazd w ten weekend

Szczyt aktywności meteorów z roju Lirydów nastąpi w nadchodzący weekend. W ciągu godziny na niebie może pojawić się do 20 "spadających gwiazd".

Lirydy to rój meteorów, którego radiant (widoczny z Ziemi wycinek sfery niebieskiej, z którego nadlatują "spadające gwiazdy") znajduje się na granicy gwiazdozbiorów Lutni i Herkulesa. Zjawisko to można obserwować na niebie między 16 a 25 kwietnia. Szczyt aktywności przypadnie w tym roku na noc z 22 na 23 kwietnia, czyli w najbliższy weekend. W ciągu godziny na niebie może pojawić się do 20 "spadających gwiazd".