Kiedy przyjdzie wiosna? Przewidywania świstaka Phila

Słynny świstak Phil z miasta Punxsutawney w Pensylwanii został wyciągnięty z nory. Gryzoń zobaczył swój cień i się ukrył, co według wierzeń oznacza, że zima ma potrwać jeszcze kolejne sześć tygodni.

Przewidywania świstaka Phila

W niedzielę członkowie klubu Punxsutawney Groundhog Club poszli do nory Phila Gobbler's Knob i wyciągnęli z niej gryzonia. Legenda głosi, że jeśli świstak zobaczy swój cień i ucieknie do nory, czeka nas sześć kolejnych tygodni zimy. Jeśli nie, nadejdzie wczesna wiosna. W niedzielę Phil zobaczył swój cień, co oznacza, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.