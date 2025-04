Budzą się ze snu zimowego. "Będzie ich coraz więcej"

Świstaki budzą się z zimowego snu

Monitoring przeprowadzony w ostatnich latach wskazuje, że jedna trzecia tatrzańskiej populacji świstaków zamieszkuje okolice Doliny Pięciu Stawów oraz Dolinki za Mnichem. W polskich Tatrach znajduje się od 100 do 120 nor znajdujących się na wysokości ok. 1800 m n.p.m, z których każdą zamieszkują zazwyczaj trzy do czterech świstaków.