Laponia. Święty Mikołaj wyruszył w drogę

Święty Mikołaj to w chrześcijańskiej tradycji biskup Miry, starożytnego miasta na terenie dzisiejszej Turcji. Jego przeniesienie do Laponii to pomysł pewnego fińskiego dziennikarza. Przyjął się na tyle, że dziś Finlandię za oficjalne miejsce zamieszkania świętego uważają setki tysięcy odbiorców prezentów na całym świecie, a jego "biskupi" wizerunek zaciera się na tyle, że w kulturze popularnej występuje w otoczeniu elfów, reniferów, a nawet Pani Mikołajowej.

Święty Mikołaj z Rovaniemi

Dlaczego Finlandia?

W latach 20. XX wieku fiński dziennikarz radiowy, Markus Rautio, spopularyzował legendę wiążącą św. Mikołaja ze wzgórzem Korvatunturi. "Wzgórze Ucho" miało wysłuchiwać dziecięce marzenia. Ponieważ po 1940 roku obszar znalazł się na granicy fińsko-radzieckiej, wioskę przeniesiono do Rovaniemi. To właśnie do urzędu pocztowego w tym mieście trafiają listy wysyłane co roku przez dzieci i zaadresowane: Biegun Północy, Niebo, Święty Mikołaj. Co roku przychodzi ich kilkaset tysięcy.