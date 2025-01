Kot o imieniu Archie, nazywany przez media z uwagi na wygląd "kotem wampirem", poszukuje domu. Jak zapewniają pracownicy schroniska, gdzie obecnie mieszka, "nie przepada za krwią", jest za to towarzyski, choć wymaga też uwagi.

BBC opisało w czwartek historię kota o imieniu Archie, który dzięki swoim wystającym górnym kłom i sporym uszom przypomina nieco wampira. Jak pisze brytyjski nadawca, kot "poluje na kogoś, kto doceni jego diaboliczny wygląd". Pracownicy schroniska dla zwierząt RSPCA w mieście Suffolk we wschodniej Anglii najpierw uratowali go w obawie o jego dobrostan, a następnie rozpoczęli poszukiwania dla niego nowego domu. I szukają go już od ponad 120 dni.