W Częstochowie jest dzielnica: Pierwszy Milion, Ostatni Grosz, Każda Złotówka czy Co Drugi Tysiąc?

Jaką nazwę nosi dzielnica Częstochowy: Pierwszy Milion, Ostatni Grosz, Każda Złotówka czy Co Drugi Tysiąc? Na to pytanie za gwarantowane 40 tysięcy złotych w "Milionerach" odpowiadał pan Łukasz Dylewicz z Poznania.

Pan Łukasz na co dzień zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń. W "Milionerach" również poniekąd będzie się tym zajmował. Od jego poprawnych odpowiedzi zależy bowiem suma pieniędzy, z którą opuści program. Żeby Hubert Urbański przekazał czek o wartości miliona złotych, gracz musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Każdy gracz ma do dyspozycji trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, telefon do przyjaciela oraz pół na pół.

Uczestnik swoją przygodę w "Milionerach" rozpoczął już w poprzednim tygodniu. Wtedy to odpowiadał na pytania dotyczące m.in. filmów, biologii czy historii. Pan Łukasz wykorzystał wtedy dwa koła ratunkowe - pytanie do publiczności oraz pół na pół.

Do poniedziałkowego odcinka "Milionerów" pan Łukasz przystąpił z jednym kołem - telefonem do przyjaciela, z którego skorzystał przy pytaniu za 20 tysięcy złotych o to, kto był tzw. stanem sejmującym do 3 maja 1791 roku. Przy pytaniu za gwarantowane 40 tysięcy złotych mógł już liczyć tylko na siebie.

W Częstochowie jest dzielnica:

A: Pierwszy Milion B: Ostatni Grosz C: Każda Złotówka D: Co Drugi Tysiąc

Pan Łukasz przyznał, że w Częstochowie był bardzo dawno temu, zatem podszedł do tego pytania drogą eliminacji. Początkowo wykluczył odpowiedź A: Pierwszy Milion, następnie D: Co Drugi Tysiąc. Zastanawiał się głównie nad odpowiedzią B oraz C.

Mimo że nie był pewny odpowiedzi, postanowił zaryzykować. Poprosił Huberta Urbańskiego o ostateczne zaznaczenie odpowiedzi B: Ostatni Grosz. Była to słuszna decyzja. Uczestnik odpowiedział poprawnie, dzięki czemu wygrał gwarantowane 40 tysięcy złotych i przeszedł do dalszej gry.

Ostatni Grosz

Według Wirtualnej Encyklopedii Częstochowy nazwa ma pochodzić od starej karczmy, gdzie kupcy mieli zostawiać właśnie ostatni grosz.

Autor:paj//az