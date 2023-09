Jak nazywa się pionowa kieszeń kurtki po lewej stronie klatki piersiowej? Pytanie z "Milionerów" za pół miliona

Pan Bartłomiej zaczął swoją przygodę z programem w poprzednim odcinku. Na co dzień pracuje w branży informatycznej. W czwartkowym wydaniu programu "Milionerzy " kontynuował walkę o milion złotych z tylko jednym kołem ratunkowym - pytaniem do publiczności.

Pionowa kieszeń zimowej, sportowej kurtki, zapinana na suwak po lewej stronie klatki piersiowej, nazywana jest kieszenią:

A: bilonówką B: napoleońską C: wiktoriańską D: zegarówką

Zawodnik przyznał, że interesuje się męską modą, ale nie był pewny odpowiedzi. Uważał, że odpowiedź A nie jest prawidłowa, bo według niego bilon nosi się raczej w kieszeni od marynarki. Pan Bartłomiej przyznał, że "nie czuje chemii" do tego pytania. Prowadzący próbował go zachęcić, wypisując czek na pół miliona złotych. Zawodnik zdecydował się jednak na zakończenie gry i tym samym wygrał 250 tysięcy złotych.

Prawa dłoń cesarza schowana w mundurze

Napoleon słynął z charakterystycznej pozy, w której często był uwieczniany na obrazach. Prawa dłoń cesarza schowana była w mundurze. To dlatego do dziś pionową kieszeń zapinaną na zamek, umieszczoną po lewej stronie, nazywa się kieszenią napoleońską. Zatem poprawną odpowiedzią na to pytanie jest B.