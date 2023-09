Tartan to krata, łączka, pepita czy grochy? Pytanie w "Milionerach" za 20 tysięcy złotych

Deseń wypisz wymaluj jak na tartanie: krata, łączka, pepita czy grochy? Na to pytanie za dwadzieścia tysięcy złotych w programie "Milionerzy" odpowiadała pani Magdalena Plakwicz z Warszawy.

Uczestniczka poniedziałkowego odcinka "Milionerów" z zawodu jest prawniczką. Od miliona złotych dzieliła ją droga prowadząca przez 12 pytań, a do pomocy przysługiwały jej trzy koła ratunkowe: pół na pół, telefon do przyjaciela oraz pytanie do publiczności.