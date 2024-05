Atak na Roberta Fico to wielka tragedia ludzka, ale jest to także atak na państwo i demokrację - oświadczyła w czwartek ustępująca prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa. - Ten atak na premiera jest haniebnym czynem - oświadczył prezydent-elekt Peter Pellegrini. Wezwał także wszystkie partie do zawieszenia kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

- To, co stało się, było czynem indywidualnym, ale napięta atmosfera nienawiści jest działaniem zbiorowym - podkreśliła Czaputowa, odnosząc się do głębokich podziałów politycznych w słowackim społeczeństwie.

Wezwała wszystkich liderów z różnych stron sceny politycznej, by "uspokoić sytuację". - My, politycy, musimy mieć tę moc, by panować nad swoimi emocjami, jeżeli chcemy sprawować władze, musimy kontrolować swoje myśli i czyny - apelowała.

Pellegrini: ten atak jest haniebnym czynem

Prezydent-elekt Peter Pellegrini powiedział, że jest "zszokowany, nie tylko jako przyszły prezydent Słowacji, ale także jako człowiek".

- Ten atak na premiera jest haniebnym czynem. To nie może się więcej powtórzyć - zaapelował. Dodał, że "wszyscy muszą wyrazić wolę poniesienia odpowiedzialności" za to tragiczne wydarzenie. - Ten atak powinien zostać potępiony z każdej strony - oznajmił i wezwał do uspokojenia nastrojów w społeczeństwie. - Nie możemy na nienawiść odpowiadać dalszą nienawiścią - stwierdził.

Zaapelował do wszystkich partii politycznych na Słowacji, by wstrzymały swoje kampanijne działania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, by w tym trudnym czasie uniknąć konfrontacji.

