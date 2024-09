Rosyjski dyktator Władimir Putin przybył do Mongolii. To pierwsza wizyta Putina w kraju, który jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego od wydania przez MTK nakazu aresztowania. "Mongolia złamałaby swoje międzynarodowe zobowiązania jako członek MTK, gdyby pozwoliła (Putinowi) na wizytę i nie aresztowała go" - przekazała Maria Elena Vignoli, prawniczka z Human Rights Watch.