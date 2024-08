Wierzył, że pokój jest możliwy. Sprowadzono ciała Aleksa Dancyga i innych zakładników

Ciało Alexa Dancyga i pięciu innych zakładników zostało sprowadzone do Izraela - poinformowała izraelska armia. Dancyg został porwany 7 października 2023 roku przez Hamas. Pierwsze doniesienia o tym, że 75-latek nie żyje, pojawiły się już w marcu.

Sześć ciał zakładników porwanych do Strefy Gazy przez terrorystyczny Hamas 7 października 2023 roku sprowadzono do Izraela we wtorek nad ranem - powiadomiła izraelska armia, potwierdzając doniesienia medialne.