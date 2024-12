- Czym jest przerwa na lunch? Lunch jest dla mięczaków. Mam jedzenie przywiezione z domu, pracuję i jem w tym samym czasie - powiedziała Kemi Badenoch w rozmowie z tygodnikiem "The Spectator". Liderka brytyjskiej Partii Konserwatywnej dodała, że w ramach lunchu zdarza jej się sięgać po stek, ale nie po kanapki. - Nie przepadam za kanapkami. Nie uważam ich za prawdziwe jedzenie. To coś, co można zjeść na śniadanie. Nie tknę chleba, jeśli jest wilgotny - podkreśliła Badenoch.