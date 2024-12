Śmieciarka wyleciała w powietrze. Eksplozja na nagraniu 

Policja w Arlington Heights w stanie Illinois poinformowała o zdarzeniu we wtorek. 6 grudnia po południu funkcjonariusze otrzymali wezwanie o pożarze śmieciarki. Wkrótce po ich przybyciu pojazd eksplodował. Na opublikowanym we wtorek nagraniu z kamery w mundurze policjanta widać, że do eksplozji doszło w chwili, gdy strażak podłączał wąż do hydrantu.