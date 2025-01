Dochodzenie i zajęty statek po incydencie na Bałtyku

Aftonbladet: wypłynął z Rosji pod flagą Malty

NATO wzmacnia ochronę

Szwedzkie siły zbrojne we wtorek w ramach operacji NATO Baltic Sentry do monitorowania Bałtyku wysłały m.in. korwetę HMS Visby. Państwa NATO podjęły dodatkowe środki w związku z poprzednimi przypadkami przecięcia podmorskich kabli, o co podejrzewa się statki należące do tzw. rosyjskiej floty cieni lub statki chińskie.