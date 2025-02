Tajemnicze kody QR na setkach nagrobków. Policja rozwiązała zagadkę

Zdaniem Hoeraufa usunięcie każdej z naklejek w taki sposób, by nie uszkodzić nagrobków, może kosztować od 100 do 500 euro, co daje kwotę prawie 500 tys. euro (równowartość ponad dwóch milionów złotych) za usunięcie wszystkich kodów QR. W związku z tym władze miasta zwróciły się w tym tygodniu do policji o zbadanie sprawy uszkodzenia mienia.