Niemal 500 dni w niewoli. Zakładnicy Hamasu opowiedzieli, co ich spotkało

W sobotę zostało uwolnionych trzech kolejnych izraelskich zakładników. Dwóch z nich przebywało w niewoli Hamasu, a jeden - Islamskiego Dżihadu. Lokalne media informują, co spotkało ich, kiedy byli przetrzymywani w Gazie.

Trzej zakładnicy, którzy zostali wypuszczeni z Gazy w sobotę po 498 dniach niewoli, doświadczyli przemocy fizycznej i byli pozostawieni w niewiedzy co do losu swoich bliskich - informuje portal "Times of Israel".