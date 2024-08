Nie mówiła do teściów "mamo" i "tato". Sąd uznał ją winną

Mężczyzna wystąpił o rozwód, zarzucając żonie, że nie okazywała wystarczającego szacunku jego rodzicom, nie mówiła do nich "mamo" i "tato", wywierała na niego presję i okazywała zazdrość - poinformował niezależny turecki portal Duvar. Według mężczyzny ta postawa zniszczyła ich małżeństwo.

Kobieta odrzuciła te zarzuty i obwiniła męża między innymi o zaniedbywanie jej i dzieci, wysyłanie agresywnych wiadomości. Zwróciła się do sądu o rozwód i zadośćuczynienie.

Sąd uznał winę kobiety

Sąd uznał, orzekając rozwód, że cała wina leży po stronie kobiety za nienazywanie teściów "mamą" i "tatą", chłodny stosunek do nich, okazywanie zbyt dużej zazdrości wobec męża i opuszczenie domu.

Kobieta odwołała się od tej decyzji do innego miejscowego sądu, który z kolei orzekł, że nienazywanie teściów "matką" i "ojcem" nie jest wystarczająco dużym przewinieniem, by mogło doprowadzić do zniszczenia małżeństwa. Według tego sądu wina leżała po obu stronach.