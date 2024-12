Fontanna di Trevi po nowemu

Fontannę oddano do użytku podczas uroczystości z udziałem burmistrza Wiecznego Miasta Roberto Gualtieriego. Przy tej okazji ogłoszono wprowadzenie limitu obecności zwiedzających w godzinach 9-21, z wyjątkiem poniedziałku i piątku. Wtedy będzie on obowiązywać od godziny 11, co wyjaśniono koniecznością zebrania monet wrzucanych przez turystów. Przekazywane są one Caritas.