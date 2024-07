Donald Trump wystąpił na konwencji republikanów w Milwaukee. Było to jego pierwsze wystąpienie po zamachu, w którym został ranny. Przemawiał z zabandażowanym uchem. - Tak jak już wiecie, kule zamachowca były pół centymetra od odebrania mi życia. Pytają, co się wydarzyło i dlatego powiem wam dokładnie to, co się wydarzyło. Po raz drugi nigdy ode mnie tego nie usłyszycie, ponieważ jest to zbyt bolesne, by o tym mówić - powiedział Trump na początku wystąpienia.