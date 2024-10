Znów przeszukają polski statek, na którym było pół tony kokainy

Brazylijska policja ponownie przeszuka należący do Polskiej Żeglugi Morskiej statek Jawor, na którym ujawniono narkotyki - poinformował rzecznik prasowy PŻM. Masowiec przypłynął do portu w Sao Luis około dwóch tygodni temu.

"Sąd zażądał ponownego przeszukania statku z udziałem psa tropiącego. Generalnie statek już był przeszukiwany, tylko działo się to na zlecenie armatora, czyli de facto prywatnie. A chodzi o to, żeby zachować ścieżkę formalną po zleceniu przeszukania przez sąd" - powiedział w środę rzecznik prasowy Polskiej Żeglugi Morskiej Krzysztof Gogol.

Dodał, że w związku z zaistniałą sytuacją procedura wejścia statku do portu się przedłuży.

Pół tony kokainy na polskim statku w Brazylii

Masowiec PŻM około dwa tygodnie temu przypłynął do brazylijskiego portu Itaqui w Sao Luis po ładunek soi. Dwa dni czekał na kotwicowisku. W piątek, 4 października, jeden z marynarzy zauważył zerwaną plombę na wejściu do jednego z pustych pomieszczeń (tzw. void space) między nadbudówką a ładowniami. W środku były zafoliowane paczki. Powiadomiono kapitana, a ten - za pośrednictwem agenta - policję. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzany pakunek to kokaina. W sumie pół tony.