Atak w Berlinie, napastnik zranił kilka osób

Niemiecka policja poinformowała we wtorek o zatrzymaniu w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg napastnika, który zaatakował i zranił kilka osób. Dwie z nich zostały hospitalizowane.

"Tuż po godz. 12 służby ratunkowe zostały wezwane do Charlottenburga, ponieważ mężczyzna ranił kilku ludzi, prawdopodobnie nożem" - głosi wpis policji w serwisie X. Dwie osoby trafiły do szpitala. Napastnik został niedługo później zatrzymany i przewieziony do aresztu.