Atak na pojazd ONZ. "Żaden z polskich żołnierzy nie odniósł obrażeń"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że żaden z polskich żołnierzy nie odniósł obrażeń w ataku rakietowym w Libanie. Przekazano, że obaj żołnierze PKW UNIFIL bezpiecznie powrócili do bazy.

Jak poinformowały w niedzielę media, w nalocie rakietowym w południowym Libanie uszkodzony został pojazd należący do Organizacji Narodów Zjednoczonych, którym podróżowało w sumie ośmiu żołnierzy: sześciu Irlandczyków i dwóch Polaków.

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji dotyczących ataku rakietowego w rejonie stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że "żaden z polskich żołnierzy biorący udział we wspólnym patrolu nie odniósł obrażeń". Zaznaczono, że "obaj żołnierze PKW UNIFIL bezpiecznie powrócili do bazy".