Mąż stanu czy "ten, który przegrał na kilku polach"? Cztery lata pełne sprzeczności

Pandemia COVID-19, wycofanie amerykańskich wojsk z Afganistanu, kryzys gospodarczy i dwie nowe wojny: w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. W tle zagrożenia dla amerykańskiej demokracji i marsz republikanów po władzę. To była z pewnością niełatwa kadencja, podczas której Joe Biden musiał podjąć wiele trudnych decyzji. Co udało mu się zrobić dla Ameryki i dla świata? I jak zostanie to ocenione po latach?