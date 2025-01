Idą zmiany w edukacji. Wiemy, od których dzieci zacznie się reforma Nowackiej

Całościowa reforma edukacji zacznie się we wrześniu 2026 roku. To wtedy część dzieci rozpocznie naukę według nowych zasad i z napisanych od nowa podręczników. Już dziś widać, że największym zagrożeniem dla powodzenia reformy będzie kadencyjność Sejmu i kolejne kampanie wyborcze. Kalendarz jest napięty.

Kluczowe będą nowe podstawy programowe do wszystkich przedmiotów (to te dokumenty zawierające fakty i umiejętności, które powinno poznać i zdobyć dziecko w szkole). Mają wyraźnie rozróżniać informacje (np. numer telefonu) od wiedzy (czyli tego, jak ten numer telefonu wykorzystać). Ważniejsze dla dzieci będzie opanowanie tej drugiej. I tak, to właśnie w najbliższych miesiącach rozstrzygnie się, czy twoje dziecko nadal będzie uczyło się budowy pantofelka, ile będzie miało lekcji wychowania fizycznego, a ile matematyki (to tzw. ramowe plany nauczania) oraz czy jego podręczniki będą zachęcały do nauki, czy raczej skłaniały do odłożenia ich na półkę.