Dla Krzysztofa Sobolewskiego "Duża extra MEGA". Prokuratura na tropie świątecznych paczek

Żoną tą jest Sylwia Sobolewska, małżonka Krzysztofa Sobolewskiego, do października ubiegłego roku sekretarza generalnego PiS. Sylwia Sobolewska znalazła zatrudnienie właśnie w Ogrodzieńcu. Była (do lipca) członkiem rady nadzorczej należącej do gminy spółki Zamek. Bo pochodzący z XIV wieku zamek, a właściwie jego ruiny, jest największą chlubą i atrakcją gminy.

Trwa analiza

Według ustaleń tvn24.pl w lipcu do Urzędu Skarbowego w Zawierciu trafiło złożone przez osobę prywatną (nazwisko znane redakcji) zawiadomienie o "możliwym popełnieniu przestępstwa skarbowego" w należącej go gminy w Ogrodzieńcu spółce Zamek.

Skarbówka jednak nie zajęła się sprawą. Przekazała ją do prokuratury. Z dokumentu datowanego na 17 września, do którego dotarliśmy, wynika, że materiały postępowania zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. "Powodem przekazania jest niewłaściwość Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach do prowadzenia spraw o przestępstwo, o którym mowa w art. 229 par.1 kk" - czytamy w piśmie.