Śledztwo w sprawie mobbingu w spółce Ireneusza Jakiego umorzone. Brak wzorca "ofiary rozsądnej"

Zachowania prezesa, w ocenie prokuratury, to zachowania osoby, która jest wymagająca.

Prokuratura podkreśla, że biegła psycholog stwierdziła zaburzenia emocjonalne, chwiejność i drażliwość u części pracowników, którzy oskarżali Jakiego. A to sprawia, że mogli w sposób nieadekwatny oceniać sytuację w pracy i do ich zeznań należy podchodzić "z dużą ostrożnością".

W uzasadnieniu decyzji prokurator Małgorzata Czajkowska stwierdziła, że pracownicy nie spełniają wzorca tzw. "ofiary rozsądnej". Bo gdyby do mobbingu rzeczywiście dochodziło, to na przykład zmieniliby pracę.

Pracownicy WiK Opole opowiadali wówczas, że ze strachu dostawali drgawek na widok prezesa, a upokarzanie było na porządku dziennym. Prezes miał też przenosić pracowników do innych działów niezgodnie z ich kompetencjami, podnosić głos, przerywać wypowiedzi, obrażać, drwić z ich cech, takich jak np. jąkanie się. Miał też zaniżać pensje i "zsyłać" do pracy do Kosorowic (oddalonych o kilkanaście kilometrów od Opola), gdy ktoś mu podpadł. Wszyscy pokrzywdzeni pracownicy korzystali z pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej.