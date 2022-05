Przychodzi ukraiński uchodźca do lekarza i... należy mu się taka sama opieka jak Polakowi. Teoretycznie

Minister zdrowia Adam Niedzielski i prezes NFZ Filip Nowak wielokrotnie podkreślali, że uciekinierzy mają takie samo prawo do świadczeń gwarantowanych jak Polacy, łącznie z receptami na leki refundowane. Bezpłatną opiekę zdrowotną dla uchodźców zapewnia ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana specustawą.

Przeszkoda pierwsza: PESEL

Jeśli uchodźcy udało się już wyrobić PESEL, sytuacja jest prosta. Dane takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, data wjazdu do Polski oraz adres zamieszkania zaciągają się w systemie gabinet.gov.pl automatycznie. Według systemu, uchodźca ma podobny status jak kobieta w ciąży - nie jest ubezpieczony, ale uprawniony do świadczeń. Lekarz widzi jego dane i może od razu przystąpić do badania.