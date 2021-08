"Żeby stacja była do końca świata i jeden dzień dłużej". Życzenia od widzów TVN24

Dziś 20. urodziny TVN24. Ze specjalną ramką urodzinową odwiedzamy miasta w Polsce, a widzowie, których spotykamy, składają nam urodzinowe życzenia. "Dziękujemy za 20 lat i życzymy kolejnych 20", "trzymamy za was kciuki, żebyście byli najlepsi", "żeby stacja była do końca świata i jeden dzień dłużej", "wolności słowa" - między innymi takie usłyszeliśmy od was w wielu miejscach kraju.