Był w ubraniu łudząco przypominającym mundur. Na osiedlowej uliczce zastrzelił policjanta

Do tragedii doszło dzisiaj około godziny ósmej rano przy ulicy Chełmońskiego w Raciborzu. To środek osiedla, dookoła bloki, małe sklepy, dużo zaparkowanych samochodów.

Miał szukać dokumentów, wyjął broń

Interweniujący policjanci - umundurowani, w oznakowanym radiowozie, jak podkreśla rzeczniczka - potwierdzili, że to ten sam mężczyzna, który był na stacji benzynowej. Nowara dodaje, że miał na sobie granatowy sweter, łudząco podobny do policyjnego. W czasie legitymowania "wyjął broń i strzelił do jednego z policjantów". Wcześniej Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka mówiła, że stało się to podczas kontroli samochodu. Kierowca miał szukać dokumentów, wyjął jednak broń, z której oddał strzały.