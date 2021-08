Zarobki posłów w Unii Europejskiej. Rekordzistami są Włosi

W Unii Europejskiej najwyższe wynagrodzenie otrzymują posłowie we Włoszech - zarabiają brutto około 11 tysięcy euro miesięcznie (około 50 tysięcy złotych). Podobną pensję otrzymują parlamentarzyści w Niemczech - nieco ponad 10 tysięcy euro na miesiąc (około 46 tysięcy złotych). Z kolei we Francji posłowie dostają ponad siedem tysięcy euro (około 33 tysiące euro).

Gdzie w UE parlamentarzyści zarabiają najwięcej?

Wynagrodzenia posłów i senatorów w Unii Europejskiej

Każdy niemiecki poseł ma do dyspozycji rocznie do 12 000 euro (54,7 tys. złotych) na materiały biurowe, koszty telefonów, opłat pocztowych itp. dla biur w Berlinie i w okręgu wyborczym. W celu wykorzystania tego budżetu należy jednak przedłożyć dokumenty uzupełniające.

We Francji od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie brutto deputowanego i senatora wynosi 7 239,91 euro (33,1 tys. zł). Wynagrodzenie to składa się z bazy 5623,23 euro (25,7 tys. zł), dodatku mieszkaniowego 168,70 euro (770 zł) i dodatku urzędowego: 1447,98 euro (6,6 tys. zł) brutto miesięcznie.

Posłowie i senatorowie mają również do dyspozycji 10 581 euro brutto miesięcznie w formie pożyczki na wynagrodzenie swoich pracowników, bezpłatny dostęp do całej sieci transportu SNCF w I klasie. W ich okręgu wyborczym przysługuje również zwrot kosztów związanych z pięcioma liniami komórkowymi do stacjonarnych instalacji telefonicznych i internetowych. Posłowie mogą łączyć te dodatkowe dochody z zasiłkiem podstawowym tylko do limitu półtorakrotności tego ostatniego. Łącznie mogą więc otrzymać dodatkowo 2811,62 euro (12,9 tys. zł) na swoje funkcje lokalne.