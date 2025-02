Zamiast pastwisk, lasy albo panele słoneczne. Wyspy Brytyjskie czeka wielka reforma rolnictwa

Rząd Wielkiej Brytanii planuje zmniejszenie powierzchni gruntów rolnych w kraju o ponad 10 procent do 2050 roku. Największe cięcia mają dotyczyć pastwisk, a mieszkańcy kraju będą zachęcani do redukcji spożycia mięsa – podał w piątek "The Guardian".

Brytyjczyku jedz mniej mięsa

Najbardziej ograniczona ma zostać powierzchnia łąk, na których wypasane są zwierzęta gospodarskie, co pociągnie za sobą spadek produkcji mięsa. Minister wyjaśnił, że mieszkańcy będą zachęcani do redukcji jego spożycia.

- Będę rozmawiał z konsumentami o wyborach, jakie podejmują. Wiemy, że musimy opracować strategię żywnościową. Jeśli będziemy w stanie dać rodzicom lepsze informacje, by na ich podstawie podejmowali bardziej świadome decyzje, zrobią to – powiedział Reed. - Jestem pewny, że nie będzie w tej sprawie nakazu rządowego, ale sądzę, że te świadome wybory będą wpływały na to, co rolnicy uprawiają i co dostarczają producenci, by sprostać zmieniającemu się zapotrzebowaniu – dodał.