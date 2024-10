Malta najpopularniejszym kierunkiem Polaków na weekendowy city break w listopadzie - wynika z nowego zestawienia portalu eSky.pl. Według autorów po raz pierwszy od lat na jego czele nie znalazły się Włochy.

Portal eSky.pl umożliwiający rezerwowanie noclegów opublikował nowe zestawienie siedmiu najpopularniejszych miejsc na weekendowe wyjazdy za granicę, tzw. city break. Wynika z niego, że w 2024 roku w listopadzie zwycięża Malta, którą wybrała aż jedna trzecia podróżnych rezerwujących pobyt na tej platformie.

Najpopularniejsze miejsca wybierane na Malcie to Bugibba, Mellieha, Qawra i Sliema. Podróżni najczęściej wybierają się tam we trójkę. W dwóch ostatnich miastach zostają średnio przez trzy noce, a pobyt w dwóch pierwszych wynosi zwykle cztery noce. Najchętniej rezerwowane są hotele 4-gwiazdkowe z jednym posiłkiem w cenie.

City break w listopadzie

Drugim po Malcie najczęściej wybieranym kierunkiem w listopadzie są Włochy (30 proc. rezerwacji). Według autorów zestawienia tegoroczny listopad jest zarazem pierwszym "od wielu lat" miesiącem, w którym Włochy nie były na pierwszym miejscu.

Najchętniej odwiedzanymi miastami są Rzym, Wenecja, Mediolan, Neapol i Katania (Sycylia). Na Sycylię polscy turyści najczęściej wybierają się w trzyosobowym gronie. Pozostałe miasta Polacy preferują zwiedzać w dwie osoby. We Włoszech najmniej na podróże z przelotami i noclegiem w pakiecie trzeba wydać na wycieczkę do Neapolu, a najdroższa jest Katania. Największym zainteresowaniem cieszą się obiekty w standardzie 3- lub 4-gwiazdkowym, a w kwestii wyżywienia dominuje opcja tylko ze śniadaniem wliczonym w cenę.

Wenecja Shutterstock

Na trzecim miejscu rankingu eSky.pl znalazła się Hiszpania - w listopadzie wybiera się do niej 17 proc. podróżnych. Najczęściej wyjeżdżają oni do miast na Majorce (Llucmajor), Costa Brava (Barcelona, Calella), Costa Blanca (Alicante), Costa del Sol (Torremolinos i Mijas) oraz do Madrytu. Najwięcej trzeba zapłacić za podróż do hiszpańskiej stolicy, a najtańsze oferty są w Callela.

Do Calleli oraz do Torremolinos turyści udają się głównie we dwoje, podczas gdy do innych miast we troje. Na tym tle wyróżnia się Mijas wybierany przeważnie przez cztery osoby w ramach jednej rezerwacji. Równie chętnie, co hotele 4-gwiazdkowe, rezerwowane są te z 3 gwiazdkami, a najczęściej wybieranym wariantem wyżywienia są same śniadania.

Najlepsze kierunki na weekend

Na czwartym miejscu w zestawieniu znalazła się Dania, gdzie najchętniej wybieranym kierunkiem jest Kopenhaga. Użytkownicy serwisu spędzają tam głównie trzy noce i podróżują tam w gronie dwuosobowym. "W odróżnieniu od innych krajów decydujemy się tu na noclegi 2-gwiazdkowe ze śniadaniem, a nieco rzadziej na hotele o 3-gwiazdkowym standardzie z jednym posiłkiem" - zauważono.

W listopadzie na Węgrzech niezmiennie najpopularniejszym kierunkiem jest Budapeszt. Pobyt rezerwowany w formule lot plus hotel trwa tam zazwyczaj trzy noce. Obiekty 3-gwiazdkowe zarówno ze śniadaniem, jak i bez posiłku, to najczęściej wybierana opcja zakwaterowania.

Z kolei na Cyprze Polacy najbardziej preferują miasta takie jak Pafos, Ayia Napa, Larnaka i Oroklini. Pod względem noclegów rezerwacje na Cyprze wyglądają różnorodnie, gdyż hotele od 3 do 5 gwiazdek są równie często wybierane, podobnie jest z wyżywieniem, gdzie popularne są zarówno same śniadania, dwa posiłki, jak i all inclusive.

Siódmym najpopularniejszym kierunkiem na listopadowy city-break Polaków jest natomiast Francja. Jak przekazano, tam najchętniej wybierane kierunki to Paryż i Nicea. Wizyta w Nicei jest niemal dwa razy tańsza od tej w Paryżu. Najczęściej wybierane są obiekty z 3 i 4 gwiazdkami oferujące śniadania.

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl