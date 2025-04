Te produkty podrożeją przez cła

Donald Trump ogłosił w środę nowe taryfy na produkty importowane do USA. Nazwał to "dniem wyzwolenia" i stwierdził, że jego działania przywrócą równowagę między Stanami a innymi krajami. Jednak, jak zauważa CBS News, zmęczeni inflacją Amerykanie będą niedługo musieli sięgnąć jeszcze głębiej do portfeli. Wiele produktów bowiem zdrożeje.

Jak zauważa CBS News, podczas gdy Trump opisuje cła jako daniny płacone przez inne narody, w rzeczywistości są one płacone przez importerów z USA , w tym takie firmy jak Walmart czy Amazon. Ponieważ cła generują wyższe koszty dla tych firm, zazwyczaj przerzucają one wszystkie lub część ceł na konsumentów poprzez podwyżki cen.

"Ogromna" podwyżka podatków

Portal przypomina, że gdy Trump w trakcie swojej pierwszej kadencji wprowadził cła na importowane pralki, mediana ceny sprzętu AGD wzrosła o ponad 11 proc., co spowodowało wzrost kosztu zakupu nowego urządzenia o około 86 dolarów - jak wynika z obliczeń naukowców z University of Chicago.

iPhone'y i telewizory

Administracja USA planuje nałożyć na Chiny cło w wysokości 34 proc., co oznacza, że ​​produkty wytworzone w tym kraju i importowane do USA mogą podrożeć wkrótce po wejściu w życie ceł w dniu 9 kwietnia.

Jak wynika z danych Council on Foreign Relations, niemal wszystkie iPhone'y są wciąż produkowane w Chinach. Chociaż Apple przeniósł część produkcji niedawno do Indii, to niewiele to zmieni, bo i na ten kraj nałożono dosyć wysokie cło - 26 proc.