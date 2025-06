Słowacja podtrzymuje weto. Stawia jeden warunek

Przywódcy 27 państw członkowskich spotkali się w czwartek w Brukseli, by omówić m.in. kwestię 18. pakietu sankcyjnego. Po ich naradzie decyzja miała zapaść w piątek na posiedzeniu ambasadorów.

Słowacja podtrzymuje weto

Fico w trakcie szczytu w Brukseli przekazał, że Słowacja podtrzymuje weto wobec 18. pakietu sankcji na Rosję . W poniedziałek weto w tej sprawie oprócz Słowacji zgłosiły też Węgry . W zamian za poparcie chce, by Komisja Europejska zrekompensowała potencjalne straty związane z forsowanym przez nią zakazem importu gazu z Rosji od 2028 r.

Dodał, że do czasu rozwiązania przez KE kwestii potencjalnych strat, jakie Słowacja może ponieść w związku z propozycją dotyczącą zakazu importu gazu, Bratysława nie zgodzi się na 18. pakiet sankcji na Rosję. Jak powiedział Fico, Słowacja zwróci się o odroczenie głosowania w piątek w tej sprawie, a jeśli wniosek nie zostanie przyjęty, jego kraj będzie przeciwny nowym sankcjom.

Węgry i Słowacja ramię w ramię

Budapeszt i Bratysława wykorzystują swoje prawo weta w sprawie sankcji, by wpłynąć na zaproponowany przez KE całkowity zakaz importu rosyjskiego gazu od 2028 r. Ustanowienie takiego zakazu jest możliwe mimo sprzeciwu Budapesztu i Bratysławy, ponieważ wymaga zgody jedynie większości kwalifikowanej krajów (czyli co najmniej 15 państw stanowiących 65 proc. ludności UE).

Fico obawia się, że Gazprom pozwie Słowację w związku z podpisanym do 2034 r. kontraktem na dostawy gazu. W jego ocenie może to kosztować Bratysławę od 16 do 20 mld euro.