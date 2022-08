Rynek reaguje na wznowienie dostaw ropy z Rosji do Europy Środkowej

Przepływ ropy w rosyjskim rurociągu naftowym został wznowiony w środę do Europy Środkowej, co zakończyło sześciodniowe wstrzymanie. Stało się to po tym, jak węgierska grupa MOL uiściła opłaty tranzytowe należne Ukrainie, zapewniając tymczasowe rozwiązanie ostatniego zakłócenia dostaw rosyjskiego surowca. MOL przekazał, że ropa ponownie płynie południową odnogą rurociągu Przyjaźń - dotarła do Słowacji i powinna dotrzeć do Węgier w czwartek. Nie przewiduje się jednak wznowienia przepływu ropy do Czech - podał Reuters.