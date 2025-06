Musk krytykuje Trumpa. Jest reakcja

Po krytyce projektu ustawy budżetowej USA ze strony Elona Muska, głos zabrał spiker Izby Reprezentantów Mike Jonson. Według niego słowa miliardera są rozczarowujące. Zdaniem mediów może to wywołać spięcie między Donaldem Trumpem a Muskiem.

Musk krytykuje Trumpa

Jeśli chodzi o krytykę Muska, to według niego ci, którzy głosowali za przyjęciem ustawy budżetowej, wiedzą, że popełnili błąd. Miliarder zaznaczył, że projekt znacząco zwiększy deficyt budżetowy - do poziomu 2,5 biliona dolarów - i obciąży amerykańskich obywateli.

Musk, do niedawna bliski współpracownik prezydenta Donalda Trumpa, oskarżył Kongres USA o to, że doprowadzi do bankructwa Ameryki.