Niższy limit ceny za ropę z Rosji, wsparcie ukraińskiego przemysłu i cios w rosyjską "flotę cieni" - to zaproponował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Brukseli. Wskazał w ten sposób, co jeszcze może zrobić Unia Europejska.

Sikorski: powinniśmy być nie gorsi

- Jeśli prezydent ( Donald) Trump w końcu uzna, że Władimir Putin bawi się z nim w kotka i myszkę, gra na czas, a nie realnie wprowadza zawieszenie broni, to możliwe jest uruchomienie pakietu senatora Lindsey Grahama - bardzo twardego. A gdyby to miało nastąpić, to my jako Unia Europejska powinniśmy być nie gorsi - powiedział w Brukseli dziennikarzom szef polskiej dyplomacji.

- To, co możemy zrobić od razu, to zainwestować w ukraiński przemysł obronny, który ma niewykorzystane zdolności na przykład do produkcji dronów. Pamiętajmy, że to jest w tej chwili głównie wojna dronowa i tutaj nie tylko możemy pomóc Ukrainie, ale także sobie, bo to są zdolności, które każde szanujące się wojsko w przyszłości musi mieć - zaznaczył.