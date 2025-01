Biden zablokował przejęcie giganta

Joe Biden zablokował przejęcie amerykańskiego koncernu stalowego US Steel przez japoński Nippon Steel. Zdaniem prezydenta USA oddanie tak wielkiego producenta stali stwarzałoby ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego. Wielkość transakcji miała wynieść około 15 miliardów dolarów.

Biden zablokował sprzedaż US Steel

Biden zrealizował w ten sposób swoją obietnicę z kampanii wyborczej, kiedy zapowiedział, że nie dopuści do przejęcia firmy z Pittsburgha. Plan przejęcia za ok. 15 mld dol. trzeciego największego producenta stali w USA przez Nippon Steel, czwarty największy koncern stalowy na świecie, został ogłoszony w grudniu 2023 r.

Sprzeciw wobec transakcji wyrażał też prezydent elekt Donald Trump . Oba stalowe koncerny zapowiedziały zaskarżenie decyzji do sądu.

Amerykański koncern stalowy US Steel Shutterstock

Nippon Steel i stosunki z Japonią

Według "Washington Post" Biden podjął decyzję mimo intensywnych starań jego doradców, by go od tego odwieść, ostrzegając, że może to zaszkodzić stosunkom z Japonią.