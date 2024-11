Wielka zmiana w Nowym Jorku. Wjazd do części miasta będzie płatny

Według przewidywań opłaty będą obowiązywać od 5 stycznia. Ich celem jest zdobycie 15 mld dolarów na inwestycje metropolitalnych władz transportowych MTA. Dochody mają umożliwić m.in. poprawę usług metra i bezpieczeństwa. Zostaną zużytkowane m.in. na rozszerzenie trasy metra na Drugą Aleję, nowe elektryczne autobusy, usprawnienia w celu zmniejszenie emisji w rejonach takich dzielnic jak Bronx. W zamyśle wprowadzenie kosztów dla kierowców w wjeżdżających do południowej części Manhattanu, poniżej 60. ulicy ma zmniejszyć zatłoczenie. Właśnie na tym obszarze mieści się większość biznesów, siedziby władz, placówek kulturalnych itp.

Przewodniczący i dyrektor generalny MTA Janno Lieber argumentował, że program pomoże w świadczeniu podstawowych usług. Mniejszy ruch pojazdów, pozwoli karetkom pogotowia szybciej dotrzeć do szpitali, a policji reagowanie w sytuacjach awaryjnych. - Opłata w wysokości 9 dolarów spełnia nasze cele, nie nakładając dodatkowego obciążenia na tych, którzy mogą sobie na to najmniej pozwolić — uzasadniała Hochul.

Taniej w weekendy i dla najmniej zarabiających

Stacja ABC podała, że 50 proc. zniżki otrzymają kierowcy o niskich dochodach, którzy zarabiają mniej niż 50 tys. dolarów rocznie po tym, kiedy uiszcza dziesiątą opłatę za wjazd w każdym miesiącu. - Żaden nowojorczyk nie powinien płacić ani centa więcej niż to konieczne – mówiła gubernator. Opłata poza godzinami szczytu (od 21:00 do 5:00 rano) w dni robocze wyniesie 2,25 dolarów dla samochodów osobowych oraz od 21:00 do 9:00 w weekendy. Zniżkę, 3 dolary, dostaną kierowcy samochodów osobowych za przejazd przez mosty i tunele. Małe pojazdy dostawcze i autokary płacić będą 14,40 dolarów, a duże pojazdy dostawcze i autobusy turystyczne będą 21,60 dolarów. 75 centów wyniesie dodatkowa opłata za przejazd taksówek i limuzyn, 1,50 dolarów dla firm Uber i Lyft.