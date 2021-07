Jest porozumienie USA i Niemiec dotyczące Nord Stream 2. Głos z Polski i Ukrainy

Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiły w środę we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie gazociągu Nord Stream 2. W ramach umowy Niemcy zainwestują w ukraiński sektor energetyczny, zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji i wesprą Inicjatywę Trójmorza. W środę wieczorem wspólny komunikat po rozmowie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy dotyczący Nord Stream 2 opublikował polski MSZ.

"Jeśli Rosja spróbuje użyć energii jako broni lub dokona dalszych aktów agresji przeciwko Ukrainie, Niemcy podejmą działania na poziomie krajowym i będą naciskać na podjęcie skutecznych środków na poziomie europejskim, w tym sankcji, by ograniczyć rosyjskie możliwości eksportu w sektorze energii" - napisano w jednym z kluczowych postanowień porozumienia USA-Niemcy.

W ramach porozumienia Niemcy mają też wykorzystać wszelkie możliwe środki nacisku, by doprowadzić do przedłużenia - na okres do 10 lat - wygasającej w 2024 umowy Ukrainy z Rosją o tranzycie gazu. Według szacunków w ramach obecnej umowy Ukraina otrzymuje z tytułu opłat tranzytowych 1,5-3 mld dolarów rocznie.