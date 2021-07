Naimski o Nord Stream 2: ta inwestycja jest po prostu wbrew interesom Polski

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski stwierdził w rozmowie z "DGP", że Nord Stream 2 jest wbrew interesom Polski i sprzyja utrzymaniu monopolu na dostawy gazu do Europy Środkowej. Mówił też o spotkaniu z Derekiem Cholletem, wysłannikiem Departamentu Stanu USA.

- Rozmawialiśmy w zasadzie o dwóch sprawach. Pan Derek Chollet przedstawił stanowisko amerykańskie w sprawie porozumienia z Niemcami dotyczące Nord Stream 2. My w Polsce, co zostało podkreślone, jesteśmy rozwojem tej sytuacji zaniepokojeni, niezadowoleni. Ta inwestycja jest po prostu wbrew interesom Polski, sprzyja utrzymaniu rosyjskiego monopolu na dostawy gazu do Europy Środkowej, daje gwarancje stałych dochodów Gazpromowi – powiedział Naimski w "Dzienniku Gazecie Prawnej".