Niemiecka ministra zabrała głos w sprawie Nord Stream 2

- Niewłaściwa decyzja dotycząca Nord Stream 2 kosztowała nas bardzo wiele - powiedziała Baerbock na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Zapłaciliśmy za to miliardy euro, dlatego jest zupełnie jasne, że tego rurociągu nie da się reaktywować – dodała ustępująca minister spraw zagranicznych Niemiec .

- To decyzja, która leży w rękach Niemców, decyzję tę podjął poprzedni rząd federalny socjaldemokratycznego kanclerza Olafa Scholza w całkowitej zgodzie z partią konserwatywną, która wygrała wybory parlamentarne pod koniec lutego - podkreśliła.

Wstrzymany przesył i dwie eksplozje

We wrześniu 2022 r. gazociąg Nord Stream 1, a także przygotowywany do uruchomienia Nord Stream 2 uległy uszkodzeniu w wyniku dwóch eksplozji. Jeden z rurociągów Nord Stream 2 pozostał jednak nienaruszony i nadawał się do ponownego wykorzystania.