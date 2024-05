Droga Transfogaraska w Rumunii może otworzyć się wcześniej

Turyści są również ostrzegani, że na drogę często wychodzą niedźwiedzie. Władze bezskutecznie apelują o niekarmienie tych zwierząt, co prowadzi do tego, że przestają się bać ludzi. Na nagraniach niefrasobliwych turystów można zobaczyć, jak np. przez okno samochodu karmią dzikie zwierzęta lub podchodzą do nich, by "nagrać filmik".