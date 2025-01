Kryzys się pogłębia. "Nasze zapasy są bliskie zera"

Kryzys w Naddniestrzu. "Nasze zapasy są bliskie zera"

- Nasze zapasy są bliskie zera. Dlatego poprosiliśmy Mołdawię o (gaz) w ramach pożyczki, by do czasu całkowitego wznowienia dostaw gazu do republiki nie dopuścić do rozwoju najgorszego scenariusza - powiedział lider Naddniestrza Wadim Krasnosielski, cytowany przez portal Point.md.