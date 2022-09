Komisja Europejska chce zawieszenia wypłaty części unijnych środków dla Węgier

Komisja Europejska rekomenduje zawieszenie wypłaty około 7,5 miliarda euro dla Węgier w związku z korupcją - poinformowano w niedzielnym komunikacie. To pierwszy przypadek zastosowania mechanizmu warunkowości, którego celem jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu wspólnych wydatków - zwróciła uwagę Agencja Reutera.

W grudniu 2020 roku liderzy krajów Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie mechanizmu warunkowości. To narzędzie ma być wykorzystywane do ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Mechanizm zakłada, że Bruksela może zamrozić środki unijne dla kraju członkowskiego, jeśli stwierdzi, że istnieje ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania.

Unijne fundusze dla Węgier

Jak podała Agencja Reutera, wspomniane 7,5 mld euro to 5 proc. szacowanego na 2022 rok produktu krajowego brutto ( PKB ) Węgier.

Kraje UE mają teraz do trzech miesięcy na podjęcie decyzji w sprawie tej propozycji, kwalifikowaną większością głosów.

Węgry zapowiadają zmiany w przepisach

Rząd w Budapeszcie 22 sierpnia br. skierował pismo do Komisji Europejskiej, w którym zapowiedział, że do końca października tego roku zmieni szereg krytykowanych ustaw. Szef kancelarii premiera Gergely Gulyas mówił wówczas, że obietnice zostaną spełnione, jeśli dojdzie do porozumienia w sprawie uwolnienia funduszy unijnych.