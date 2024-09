Gigantyczna kara za nielegalną bazę danych. Służyła rozpoznawaniu twarzy

Clearview AI dostarcza oprogramowanie do rozpoznawania twarzy m.in. organom ścigania, agencjom rządowym i innym organizacjom. Jej algorytm dopasowuje twarze do bazy danych zawierającej ponad 20 miliardów obrazów z internetu, w tym z mediów społecznościowych. Firma nie poinformowała osób figurujących w jej bazie danych, że wykorzystuje ich zdjęcia. - Rozpoznawanie twarzy to wysoce inwazyjna technologia, której nie można tak po prostu udostępnić komukolwiek na świecie - powiedział szef DPA Aleid Wolfsen w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa. Trzeba jasno wyznaczyć granice niewłaściwego korzystania z tego rodzaju technologii - dodał. Wolfsen podkreślił, że firmy Clearview AI łamie prawo i korzystanie z jej usług jest nielegalne.

Nie tylko Clearview AI

W ubiegłym tygodniu DPA wymierzył grzywnę w wysokości 290 mln euro platformie taksówkowej Uber za przesyłanie prywatnych danych europejskich kierowców do USA, co uznano za pogwałcenie unijnych przepisów dotyczących prywatności (RODO). Firma zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji. Postępowanie w sprawie Ubera wszczęto w odpowiedzi na skargę złożoną we Francji przez tamtejszą organizację praw człowieka w imieniu ponad 170 kierowców. Sprawa została przekazana DPA, ponieważ europejska centrala Ubera jest zarejestrowana w Holandii. Nie jest to pierwsza kara wymierzona Uberowi przez DPA. W styczniu holenderski urząd ukarał tę firmę grzywną w wysokości 10 mln euro za nieujawnienie, jak długo przechowywała dane kierowców w Europie i do jakich krajów poza UE je przesyłała – przypomniała AP.