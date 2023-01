Hiszpański przysmak zagrożony. "To będzie najgorszy rok od 40 lat"

czytaj dalej

Podróże lotnicze posłów w okresie od stycznia do listopada 2022 roku kosztowały podatników łącznie ponad 5 milionów złotych. Najwięcej razy w tym czasie z tego środka transportu korzystali Łukasz Mejza, Jacek Protasiewicz oraz Michał Jach. - Mamy problem związany z tym, że my nie wiemy do końca po co oni latają - komentował we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Krzysztof Izdebski, Open Spending EU Coalition, ekspert Fundacji Batorego.